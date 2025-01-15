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"Нафтогаз" підтвердив атаку РФ по газовій інфраструктурі

Артур Крижний — 15 січня, 13:57
Нафтогаз підтвердив атаку РФ по газовій інфраструктурі
Getty Images

Вранці 15 січня Росія здійснила атаку по газовій інфраструктурі України.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Сьогодні зранку ворог завдав чергових підступних ударів по газовій інфраструктурі України. Як і раніше, ворог прагне залишити українців без тепла та газу", - йдеться у повідомленні.

Попри атаку, всі підприємства групи "Нафтогаз" працюють в штатному режимі.

"Постачання газу відбувається безперебійно. Всі наслідки ворожої атаки планують ліквідувати найближчим часом", - додали в енергокомпанії.

Нагадаємо:

В ніч на середу Росія завдала комбінованого повітряного удару по інфраструктурі та енергетиці України, випустивши 117 цілей ракет і дронів, українська ППО знищила 77 із них.

Оператор системи передачі вводив превентивні обмеження електропостачання у зв’язку з російською ракетною атакою, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Росія здійснила масований удар проти енергетики України 15 січня: цілила зокрема по газовій інфраструктурі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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