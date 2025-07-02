Україна купує ще 140 мільйонів кубометрів LNG зі США для зими

"Нафтогаз" підписав нову угоду з польським енергетичним гігантом ORLEN на постачання американського скрапленого газу.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Йдеться про додаткові 140 млн куб. м газу, який буде регазифіковано або в польському Свіноуйсьце, або в литовській Клайпеді, після чого він надійде до України через польську газотранспортну систему.

Це вже четверта угода Нафтогазу з ORLEN. Загальний обсяг LNG, законтрактований у польського партнера, сягнув 440 млн куб. м.

У "Нафтогазі" наголосили, що така співпраця є частиною ширшої стратегії диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу на зиму.

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Нагадаємо:

Польська компанія Orlen припиняє закупівлю російської нафти для свого чеського заводу з 30 червня.

Група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія Orlen уклали Меморандум про взаєморозуміння.

Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз України".

Наглядова рада "Нафтогазу" ухвалила рішення про звільнення двох членів правління компанії та призначила на їх місця близьких до Сергія Корецького менеджерів.