Ворог поцілив у об'єкт "Газорозподільних мереж України"

У ніч на 9 листопада росіяни поцілили один із об'єктів черкаської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", працівники не постраждали.

Про це повідомила голова правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" Людмила Кіндер.

"Унаслідок атаки загорілася частина приміщень. Також пошкоджено дах, вікна та службовий транспорт. Осередок займання ліквідовано", – написала вона у Facebook.

Facebook голови правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" Людмили Кіндер.

Кіндер повідомила, що територію обстежують ДСНС України, Національна поліція України, а також Служба безпеки України та фахівці з розмінування.

"Наразі уточнюємо повний обсяг пошкоджень і необхідних відновлювальних робіт", – додала голова правління товариства.

Нагадаємо:

Внаслідок російського удару по Одеській області було влучання у логістичне підприємство.

Внаслідок чергової ворожої атаки на Вінниччині постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Також нагадаємо, що раніше росіяни завдавали ударів по "Газорозподільчим мережам України" у Харківській та Чернігівській областях.