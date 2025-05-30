"Нафтогаз" і Orlen підписали меморандум: що він передбачає

Група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія Orlen уклали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Йдеться, що меморандум передбачає розвиток співробітництва, зокрема:

у сфері видобутку та розробки родовищ,

відновлення зруйнованої інфраструктури,

реалізації потенційних спільних проектів.

У межах зустрічі сторони також обговорили постачання природного газу, нафтопродуктів, транскордонне та комерційне співробітництво.

Нагадаємо:

У квітні НАК "Нафтогаз України" і польська енергетична компанія Orlen підписали третю угоду на постачання 100 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG).

Загальний обсяг законтрактованого газу становить 300 млн кубометрів.