"Нафтогаз" виграв у "Газпрому" понад мільярд доларів у арбітражі

Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомив голова правління НАК Сергій Корецький.

За його словами, "Газпром" із травня 2022 року припинив виконувати контракт за принципом take or pay, зокрема — сплату коштів. У вересні того ж року "Нафтогаз" ініціював арбітраж, який російська сторона намагалася заблокувати через суди РФ, але марно.

"Маємо фінальне рішення: трибунал зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік "Нафтогазу", — повідомив Корецький.

Він додав, що наступний крок — забезпечити виконання рішення.

Нагадаємо:

"Нафтогаз України" оголосив про кадрові зміни у правлінні. Призначено двох нових членкинь правління та нову директорку з операційної ефективності.

Наглядова рада "Нафтогазу" ухвалила рішення про звільнення двох членів правління компанії та призначила на їх місця близьких до Сергія Корецького менеджерів.