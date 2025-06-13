Корецький провів перші ротації в правлінні "Нафтогазу"

Наглядова рада "Нафтогазу" ухвалила рішення про звільнення двох членів правління компанії та призначила на їх місця близьких до Сергія Корецького менеджерів.

Про це повідомляють співрозмовники ЕП в компанії та уряді.

За даними ЕП, звільнено членів правління Василя Володіна та Івана Лукерю.

Замість першого Наглядова рада призначила юристку Оксану Волинець – довірену особу Корецького, яка працювала з ним у компанії WOG ще за часів Ігоря Єремеєва. Їй запропонували 5-річний контракт – до 15 травня 2030 року.

Замість Лукері в правління зайде директорка з управління персоналом "Укрнафти" Олена Артазей. Співпраця з нею розрахована на рік – до 16 червня 2026 року.

Ще двоє чинних членів правління – Роман Чумак та Дмитро Абрамович – поки залишаться в компанії. Щоправда, співпрацю з першим продовжили лише на три місяці – до 16 вересня 2025 року, з Абрамовичем всього на місяць – до 16 липня 2025 року.

Нагадаємо:

Напередодні у "Нафтогазі" презентували нового очільника "Газмереж" Сергія Скибу.

Раніше в п’ятницю НАБУ та САП повідомили про підозри оточенню колишнього керівника "Нафтогазу" Олексія Чернишова. Серед них й звільнений член правління Василь Володін.

САП та НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.