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Росіяни тричі атакували обʼєкти "Нафтогазу"

Володимир Тунік-Фриз — 7 листопада, 12:23
Росіяни тричі атакували обʼєкти Нафтогазу
Росіяни знову атакували обʼєкти Нафтогазу
"Нафтогаз"

Вночі 7 листопада російські загарбники тричі атакували нафтогазовий об'єкт Групи "Нафтогаз" у центральній частині України. В результаті атаки пошкоджене обладнання, на місці пролунав вибух, виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє т.в.о. очільника "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

За повідомленням, ніхто з працівників не постраждав, персонал вчасно евакуювали.

"Дякую рятувальникам ДСНС та працівникам Нафтогазу за оперативну реакцію. Наразі триває оцінка наслідків атаки", – написав Федоренко.

Нагадаємо:

У ніч з 6 на 7 листопада російські загарбники нанесли комбіновану атаку по Україні, загалом росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет. Всі ракети – по Києву та області, де ворог бив по енергетиці та інфраструктурі.

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