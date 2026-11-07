Росіяни тричі атакували обʼєкти "Нафтогазу"

Вночі 7 листопада російські загарбники тричі атакували нафтогазовий об'єкт Групи "Нафтогаз" у центральній частині України. В результаті атаки пошкоджене обладнання, на місці пролунав вибух, виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє т.в.о. очільника "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

За повідомленням, ніхто з працівників не постраждав, персонал вчасно евакуювали.

"Дякую рятувальникам ДСНС та працівникам Нафтогазу за оперативну реакцію. Наразі триває оцінка наслідків атаки", – написав Федоренко.

Нагадаємо:

У ніч з 6 на 7 листопада російські загарбники нанесли комбіновану атаку по Україні, загалом росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет. Всі ракети – по Києву та області, де ворог бив по енергетиці та інфраструктурі.