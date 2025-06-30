Польський нафтовий гігант відмовився від російських постачань

Польська компанія Orlen припиняє закупівлю російської нафти для свого чеського заводу з 30 червня.

Про це пише Reuters.

Orlen оголосила про завершення імпорту російської нафти до Чехії. З 30 червня компанія не буде продовжувати контракт із "Роснефтью" на постачання сировини до нафтопереробного заводу в Литвінові. Це був останній чинний контракт, який пов’язував компанію з нафтою з РФ.

"Сьогодні ми звільнили Центральну Європу від російської нафти", — сказав генеральний директор Іренеуш Фафара на пресконференції.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чехія почала активно диверсифікувати джерела імпорту. Вирішальним кроком стало завершення модернізації трубопроводу TAL, який транспортує нафту з італійського порту Трієст через Німеччину до Чехії. Саме він замінив традиційний маршрут через трубопровід "Дружба", який десятиліттями забезпечував до 50% річного імпорту нафти до країни.

За даними компанії, нині Orlen забезпечує свої чеські заводи нафтою з Північного моря, Середземномор’я, Саудівської Аравії, Північної та Південної Америки, а також країн Африки.

Нагадаємо:

Більшість країн Групи семи готові самостійно знизити цінову межу на російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цього.

У квітні Росія заробила 13,2 млрд дол від експорту сирої нафти та нафтопродуктів — це найнижчий показник за майже два роки.