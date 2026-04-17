Найбагатша людина Азії втратила 15,7% статків та поступилася місцем іншому індійцю

Гаутам Адані знову став найбагатшою людиною Азії, зайнявши місце Мукеша Амбані

Мукеш Амбані, найбагатша людина в Азії та голова правління індійської нафтової компанії Reliance Industries, втратив 15,7% своїх статків з початку року та поступився статусом Гаутаму Адані.

Про це пише Financial Times.

Reliance Industries є оператором найбільшого у світі нафтопереробного заводу. З початку року Амбані втратив 16,9 млрд дол – це найбільше падіння серед усіх найбагатших азійців. Тепер його чистий капітал становить 90,8 млрд дол.

Причина – падіння доходів через зростання цін на нафту, спричинене війною в Ірані.

Водночас Адані, чий бізнес спрямований на торгівлю вугіллям, відновлювані джерела енергії та виробництво цементу, наростив свої статки на 8,1 млрд дол – до 92 млрд дол., обігнавши Амбані.

За даними Bloomberg, загальні втрати серед найбагатших людей Індії сягають 28,1 млрд дол., оскільки наслідки війни на Близькому Сході поширюються на світові ринки.

"Вплив світових цін на нафту та геополітичних проблем чітко помітний на бізнесі Мукеша Амбані", – зазначив Кранті Батіні, директор з акціонерної стратегії WealthMills Securities у Мумбаї.

Водночас компанії Адані є досить стійкими та відновлюються після нестабільного періоду, позначеного звинуваченнями у шахрайстві з боку продавця та кримінальними звинуваченнями у США проти власника.

Хоча Амбані вже багато років проводить диверсифікацію Reliance у такі сфери, як роздрібна торгівля, відновлювані джерела енергії, ЗМІ та штучний інтелект, на нафтохімічну галузь все ще припадає більше половини доходів групи. Цього року ціна акцій компанії впала на 14%.

Натомість акції Adani Group, включаючи її портові та енергетичні підрозділи, здебільшого зросли. Адані продовжує реалізовувати великі інвестиційні плани, зокрема відкриття нових аеропортів та розширення свого енергетичного портфеля.

Також у 2022 році Адані ненадовго випередив Джеффа Безоса, ставши другою найбагатшою людиною світу, після чого його конгломерат звинуватили у маніпулюванні курсом акцій, відмиванні грошей та бухгалтерському шахрайстві, яке могло сприяти формуванню завищених оцінок вартості.

У лютому 2026 року Reliance Industries отримала генеральну ліцензію від уряду США, що дозволяла купувати венесуельську нафту напряму без посередників.