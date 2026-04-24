Фінансовий гігант J.P.Morgan знизив рейтинг індійських акцій з "переважувати" до "нейтрального", посилаючись на завищені оцінки порівняно з аналогами на ринках, що розвиваються, та тиск на прибутки через потрясіння в енергопостачанні, пов'язані з війною в Ірані.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталося на наступний день після того, як HSBC знизив свій рейтинг для Індії.

Стрімке зростання цін на нафту може посилити інфляцію та ризики для економічного зростання країни, обмежити споживання та негативно вплинути на короткострокові прибутки компаній, а ослаблення рупії ще більше посилить цей тиск, зазначила брокерська компанія у п'ятничному повідомленні.

Раніше цього місяця J.P.Morgan знизив прогнози прибутку на 2027 фінансовий рік на 2–10% у таких внутрішніх секторах, як енергетика, споживчі товари, автомобілебудування та фінанси.

Він також знизив прогнози зростання прибутку MSCI India на 2026 і 2027 роки на 2 та 1 процентні пункти відповідно, до 11% і 13%.

Крім того, брокерська компанія знизила свій цільовий показник на кінець року для індексу Nifty 50 на 10% до 27 000. Індекси Nifty та Sensex впали цього року на 8,5% та 10% і наразі торгуються приблизно на 9,3% та 11% нижче рекордних максимумів, досягнутих на початку 2026 року та наприкінці 2025 року відповідно.

"Незважаючи на нещодавнє падіння, Індія все ще торгується зі значною премією порівняно з такими країнами, як Корея, Бразилія, Китай, Мексика та Південна Африка, які пропонують недорогу точку входу для вищого або аналогічного зростання майбутніх прибутків", — зазначив J.P.Morgan.

Нагадаємо:

За даними LSEG, опублікованими в середу, партія скрапленого природного газу з російського заводу "Портовая" на Балтійському морі, що перебуває під санкціями США, прямувала до Індії.