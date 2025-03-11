Свій – чужий атом: Кремль готує запуск Запорізької АЕС. Чи це можливо?

Росіяни знову заговорили про запуск Запорізької АЕС. Наскільки це реально та які можуть бути наслідки?

4 березня виповнилися три роки з дня захоплення російськими військами Запорізької атомної електростанції – найпотужнішої АЕС України та всієї Європи. В останні роки Кремль не раз заявляв про плани запустити цю станцію в роботу, щоб постачати електроенергію на окуповані території та до Російської Федерації.

Утім, реалізувати свої наміри йому досі не вдавалося. Після останніх перемовин США та РФ в Ер-Ріяді і розмов про можливе припинення вогню росіяни знову заговорили про "перезапуск Запорізької АЕС". Глава "Росатома" Олексій Ліхачов повідомляв про "підготовку великої програми повернення ЗАЕС в експлуатацію".

Ситуацію загострила недавня ротація місії МАГАТЕ через окуповані території, яка відбулася вперше. На думку фахівців організації "Greenpeace Україна", це може бути ще одним підготовчим кроком до підключення станції до мережі. Чи можливо відновити роботу ЗАЕС у разі перемир’я та які це матиме наслідки?

Три роки окупації

Перші спроби захоплення міста-супутника Запорізької АЕС почалися 28 лютого 2022 року, але через спротив жителів Енергодара вони провалилися. Люди не пропускали колони російських військових, однак 3 березня ворог прорвався в місто. Зранку наступного дня ЗАЕС перейшла під контроль окупантів.

Одразу після цього українські фахівці почали фіксувати масштабні порушення ядерної та радіаційної безпеки: від примусу співробітників працювати під дулами автоматів до використання зброї на об’єкті. На території ЗАЕС окупанти розмістили близько 500 своїх солдатів, важку техніку та боєприпаси.

З вересня 2022 року станція не працює, усі шість енергоблоків перебувають у стані холодного зупину, а електрику вона отримує з енергомережі України.

Доки триває війна, не гарантована безпека станції і не вирішена низка складних питань, її перезапуск неможливий. Основні проблеми такі.

По-перше, поглиблюється деградація обладнання. За словами генерального директора Запорізької АЕС Руслана Карикова, через мілітаризацію території станції, неякісне технічне обслуговування, відсутність ремонту обладнання та недостатню кваліфікацію персоналу ситуація постійно погіршується.

По-друге, бракує води для охолодження реакторів. Майже до катастрофи ситуацію довів підрив росіянами в червні 2023 року Каховської ГЕС, через яку ЗАЕС втратила основне джерело води для своєї гідротехнічної системи.

Рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС тримається на низькому рівні, 7 березня 2025 року він становив 14,12 метра. Цього достатньо для забезпечення потреб станції лише в режимі перебування всіх шести блоків у стані холодного зупину.

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По-третє, із станції неможливо подавати електроенергію. "Усі лінії, крім двох, які ведуть на підконтрольну Україні територію, розбиті. Наразі про будь-які дії щодо введення і пуску енергоблоків мова не йде", – розповідає Кариков.

Президент "Енергоатома" Петро Котін не раз говорив, що росіянам не вдасться підключити ЗАЕС до Росії або окупованих територій.

"Це буде правильним рішенням з погляду України – перебити їм лінії, які вони збираються підключати. Думаю, наші Збройні Сили будуть готові це зробити", – наголошував він. Як це буде вирішуватися в разі можливого припинення вогню і перебування ЗАЕС під контролем ворога – питання відкрите.

По-четверте, не відомо, у якому стані перебуває ядерне паливо. До того ж, скоро спливає дозволений Westinghouse термін його роботи. Чотири з шести реакторів були переведені на американське паливо, у двох були залишки російського.

Усі ці проблеми створюють ядерну та радіаційну загрози не лише для України, а й для всього континенту, попереджають в "Енергоатомі". За словами Котіна, ситуація на захопленій ЗАЕС залишається небезпечною.

Росіяни знову заговорили про запуск ЗАЕС

Чи варто хвилюватися через останні заяви керівництва "Росатома" про підготовку "програм щодо повернення Запорізької АЕС в роботу"? Швидко відновити об’єкт неможливо, особливо під час активних боїв. На думку колишнього головного інженера Чорнобильської АЕС Миколи Штейнберга, такі заяви – це політика.

"Не думаю, що росіяни зроблять якісь серйозні кроки до вирішення політичних моментів. Під час війни вкладати величезні гроші, які через певний час можуть перетворитися на ніщо, це безумство", – вважає він.

Погоджується з фахівцем співрозмовник ЕП в Кабміні. "Прямо зараз серйозно сприймати подібні заяви не варто. Якщо ж будуть якісь конкретні рішення щодо перемир’я або миру – це вже інший сценарій", – каже представник уряду.

Що буде в разі зупинки вогню

Чи вийде відновити роботу об’єкта за умови припинення вогню? Опитані ЕП урядовці та експерти вважають, що це буде складно, дорого, довго, але можливо.

"Там багато нюансів, але тупикових проблем не існує. Зараз ситуація непристойно динамічна, щоб щось прогнозувати. Якщо припустити найгірший для нас сценарій, що настає перемир’я і станція залишається в росіян, то відновити її працездатність реально", – каже співрозмовник ЕП в одній з енергокомпаній.

За його словами, до наступного літа можна запустити два блоки, а до кінця зими – три-чотири. "Працювати шістьма блоками без відновлення греблі Каховської ГЕС і повноцінної подачі води вони не зможуть, але до кінця наступної зими можна виходити на три-чотири блоки", – вважає він.

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Кариков заявив, що в разі припинення вогню росіяни зможуть виконувати деякі технічні дії з підготовки енергоблоків до запуску, але при цьому будуть порушені всі вимоги ядерного законодавства України.

На питання, чи можливий запуск ЗАЕС, він відповів: "Ми технічно розуміємо, як це зробити. Необхідно обстежити обладнання, оцінити технічний стан, вирішити проблеми з водою, передаванням і прийманням електроенергії. Що будуть робити росіяни, я не знаю, але точно знаю, що це дуже небезпечно".

Повернення станції під контроль України

Розмірковувати про сценарії запуску Запорізької АЕС під час боїв і перебування на станції російських військових передчасно. Під час останньої зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі президент Володимир Зеленський вчергове наголосив на необхідності повернення станції під законний контроль України.

"Ця атомна станція зупинена, бо там немає менеджменту України, справедливого і професійного. Вона не працює, вона деградує і вона дуже небезпечна. У будь-якому випадку питання Запорізької АЕС буде порушене під час першої зустрічі в дипломатичному форматі сторін (України та РФ – ЕП)", – наголосив він.

Зеленський говорив про повернення окупованої станції і з президентом США Дональдом Трампом, однак жодної конкретики щодо її долі наразі нема.

Вочевидь, росіяни робитимуть усе, щоб лишити контроль над важливим об’єктом за собою. "Їх логіка зрозуміла, росіяни діятимуть у притаманному собі стилі. Для чого будувати 6 ГВт генерації та витрачати на це десятки мільярдів доларів, якщо можна просто вкрасти готове і цим користуватися? Економіка цього "проєкту" очевидна, вона фантастична", – каже співрозмовник ЕП в уряді.

Із зрозумілих причин прогнозувати майбутнє станції не береться ніхто. "Ви самі бачите, що відбувається навколо перемовин. Пів року тому шанси на повернення ЗАЕС під контроль України були високі, зараз вони трохи нижчі. Я не володію інсайдом щодо майбутнього станції. Упевнений, що його не має ніхто. Час покаже", – підсумував співрозмовник ЕП в одній з енергетичних компаній.