Темпи відновлення енергетики занадто повільні – Зеленський

Зеленський каже, що не задоволений темпами відновлення енергооб'єктів

Президент Володимир Зеленський вважає, що темпи відновлювальних робіт після російських обстрілів енергетики надто повільні.

Про це він заявив за підсумками селектора по ситуації в регіонах.

Також він зазначив, що було недостовірне інформування з місць в кількох містах. На нараді посадовці визначили, як можна це виправити.

Мінцифри, Міненерго та Мінрегіон мають підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, щоб відновлення було швидшим, пише президент.

Окремо Міністр енергетики Денис Шмигаль доповів по захисту трансформаторів та іншого обладнання в енергосистемі. Також були доповіді щодо наслідків ударів по Сумщині, відновлювальних роботах в Шостці та Конотопі, та по ситуації на Київщині – у Білій Церкві, Броварах та інших містах.

Крім того, Зеленський доручив Повітряним Силам та уряду забезпечити ППО й оновити роботу мобільних вогневих груп для захисту визначених обʼєктів аграрної промисловості.

Нагадаємо:

Раніше Зеленський казав, що найгірша ситуація з енергетикою – в Києві.

Пізніше він заявляв, що доручив уряду на чолі із Сергієм Корецьким розробити план запровадження безплатного проїзду у наземному громадському транспорті Києва.