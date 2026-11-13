Темпи відновлення енергетики занадто повільні – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що темпи відновлювальних робіт після російських обстрілів енергетики надто повільні.
Про це він заявив за підсумками селектора по ситуації в регіонах.
Також він зазначив, що було недостовірне інформування з місць в кількох містах. На нараді посадовці визначили, як можна це виправити.
Мінцифри, Міненерго та Мінрегіон мають підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, щоб відновлення було швидшим, пише президент.
Окремо Міністр енергетики Денис Шмигаль доповів по захисту трансформаторів та іншого обладнання в енергосистемі. Також були доповіді щодо наслідків ударів по Сумщині, відновлювальних роботах в Шостці та Конотопі, та по ситуації на Київщині – у Білій Церкві, Броварах та інших містах.
Крім того, Зеленський доручив Повітряним Силам та уряду забезпечити ППО й оновити роботу мобільних вогневих груп для захисту визначених обʼєктів аграрної промисловості.
Нагадаємо:
Раніше Зеленський казав, що найгірша ситуація з енергетикою – в Києві.
Пізніше він заявляв, що доручив уряду на чолі із Сергієм Корецьким розробити план запровадження безплатного проїзду у наземному громадському транспорті Києва.