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Темпи відновлення енергетики занадто повільні – Зеленський

Семен Рубан — 13 листопада, 14:45
Темпи відновлення енергетики занадто повільні – Зеленський
Зеленський каже, що не задоволений темпами відновлення енергооб'єктів
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський вважає, що темпи відновлювальних робіт після російських обстрілів енергетики надто повільні.

Про це він заявив за підсумками селектора по ситуації в регіонах.

Також він зазначив, що було недостовірне інформування з місць в кількох містах. На нараді посадовці визначили, як можна це виправити.

Мінцифри, Міненерго та Мінрегіон мають підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, щоб відновлення було швидшим, пише президент.

Окремо Міністр енергетики Денис Шмигаль доповів по захисту трансформаторів та іншого обладнання в енергосистемі. Також були доповіді щодо наслідків ударів по Сумщині, відновлювальних роботах в Шостці та Конотопі, та по ситуації на Київщині – у Білій Церкві, Броварах та інших містах.

Крім того, Зеленський доручив Повітряним Силам та уряду забезпечити ППО й оновити роботу мобільних вогневих груп для захисту визначених обʼєктів аграрної промисловості.

Нагадаємо:

Раніше Зеленський казав, що найгірша ситуація з енергетикою – в Києві.

Пізніше він заявляв, що доручив уряду на чолі із Сергієм Корецьким розробити план запровадження безплатного проїзду у наземному громадському транспорті Києва.

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Темпи відновлення енергетики занадто повільні – Зеленський
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