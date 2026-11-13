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Уряд готує зупинку нарахування плати за опалення, яке не надається – Корецький

Володимир Тунік-Фриз — 13 листопада, 12:03
Уряд готує зупинку нарахування плати за опалення, яке не надається – Корецький
Сергій Корецький
Фото з засідання ВР

Кабінет міністрів розглядає можливість не нараховувати плату за комунальні послуги, якщо через руйнування інфраструктури споживачі фактично їх не отримують. Зокрема, це стосується опалення.

Про це під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, якщо внаслідок атак інфраструктура буде пошкоджена, а теплопостачання не вдасться швидко відновити, уряд розглядатиме такий механізм як один із можливих варіантів.

Наразі опалювальний сезон уже розпочали 87% підприємств теплопостачання. Якщо в окремих будинках опалення ще немає, це може бути пов'язано із захистом інфраструктури від атак або проведенням ремонтних робіт.

Корецький запевнив, що поступово тепло подадуть усім українцям.

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енергетика
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