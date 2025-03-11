Свой - чужой атом: Кремль готовит запуск Запорожской АЭС. Возможно ли это?

Россияне снова заговорили о запуске Запорожской АЭС. Насколько это реально и какие могут быть последствия?

4 марта исполнилось три года со дня захвата российскими войсками Запорожской атомной электростанции - самой мощной АЭС Украины и всей Европы. В последние годы Кремль не раз заявлял о планах запустить эту станцию в работу, чтобы поставлять электроэнергию на оккупированные территории и в Российскую Федерацию.

Впрочем, реализовать свои намерения ему до сих пор не удавалось. После последних переговоров США и РФ в Эр-Рияде и разговоров о возможном прекращении огня россияне снова заговорили о "перезапуске Запорожской АЭС". Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщал о "подготовке большой программы возвращения ЗАЭС в эксплуатацию".

Ситуацию обострила недавняя ротация миссии МАГАТЭ через оккупированные территории, которая состоялась впервые. По мнению специалистов организации "Greenpeace Украина", это может быть еще одним подготовительным шагом к подключению станции к сети. Возможно ли возобновить работу ЗАЭС в случае перемирия и какие это будет иметь последствия?

Три года оккупации

Первые попытки захвата города-спутника Запорожской АЭС начались 28 февраля 2022 года, но из-за сопротивления жителей Энергодара они провалились. Люди не пропускали колонны российских военных, однако 3 марта враг прорвался в город. Утром следующего дня ЗАЭС перешла под контроль оккупантов.

Сразу после этого украинские специалисты начали фиксировать масштабные нарушения ядерной и радиационной безопасности: от принуждения сотрудников работать под дулами автоматов до использования оружия на объекте. На территории ЗАЭС оккупанты разместили около 500 своих солдат, тяжелую технику и боеприпасы.

С сентября 2022 года станция не работает, все шесть энергоблоков находятся в состоянии холодной остановки, а электричество она получает из энергосети Украины.

Пока идет война, не гарантирована безопасность станции и не решен ряд сложных вопросов, ее перезапуск невозможен. Основные проблемы следующие.

Во-первых, углубляется деградация оборудования. По словам генерального директора Запорожской АЭС Руслана Карикова, из-за милитаризации территории станции, некачественного технического обслуживания, отсутствия ремонта оборудования и недостаточной квалификации персонала ситуация постоянно ухудшается.

Во-вторых, не хватает воды для охлаждения реакторов. Почти до катастрофы ситуацию довел подрыв россиянами в июне 2023 года Каховской ГЭС, из-за которой ЗАЭС потеряла основной источник воды для своей гидротехнической системы.

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС держится на низком уровне, 7 марта 2025 года он составлял 14,12 метра. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции только в режиме пребывания всех шести блоков в состоянии холодной остановки.

Читайте также: Не Чернобыль и не Фукусима. Готова ли Россия к теракту на Запорожской АЭС и что об этом надо знать

В-третьих, со станции невозможно подавать электроэнергию. "Все линии, кроме двух, которые ведут на подконтрольную Украине территорию, разбиты. Сейчас о каких-либо действиях по вводу и пуску энергоблоков речь не идет", - рассказывает Кариков.

Президент "Энергоатома" Петр Котин не раз говорил, что россиянам не удастся подключить ЗАЭС к России или оккупированным территориям.

"Это будет правильным решением с точки зрения Украины - перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши Вооруженные Силы будут готовы это сделать", - подчеркивал он. Как это будет решаться в случае возможного прекращения огня и пребывания ЗАЭС под контролем врага - вопрос открытый.

В-четвертых, не известно, в каком состоянии находится ядерное топливо. К тому же, скоро истекает разрешенный Westinghouse срок его работы. Четыре из шести реакторов были переведены на американское топливо, в двух были остатки российского.

Все эти проблемы создают ядерную и радиационную угрозы не только для Украины, но и для всего континента, предупреждают в "Энергоатоме". По словам Котина, ситуация на захваченной ЗАЭС остается опасной.

Россияне снова заговорили о запуске ЗАЭС

Стоит ли волноваться из-за последних заявлений руководства "Росатома" о подготовке "программ по возвращению Запорожской АЭС в работу"? Быстро восстановить объект невозможно, особенно во время активных боев. По мнению бывшего главного инженера Чернобыльской АЭС Николая Штейнберга, такие заявления - это политика.

"Не думаю, что россияне сделают какие-то серьезные шаги к решению политических моментов. Во время войны вкладывать огромные деньги, которые через некоторое время могут превратиться в ничто, это безумие", - считает он.

Соглашается со специалистом собеседник ЭП в Кабмине. "Прямо сейчас серьезно воспринимать подобные заявления не стоит. Если же будут какие-то конкретные решения по перемирию или миру - это уже другой сценарий", - говорит представитель правительства.

Что будет в случае остановки огня

Получится ли восстановить работу объекта при условии прекращения огня? Опрошенные ЭП чиновники и эксперты считают, что это будет сложно, дорого, долго, но возможно.

"Там много нюансов, но тупиковых проблем не существует. Сейчас ситуация неприлично динамичная, чтобы что-то прогнозировать. Если предположить худший для нас сценарий, что наступает перемирие и станция остается у россиян, то восстановить ее работоспособность реально", - говорит собеседник ЭП в одной из энергокомпаний.

По его словам, до следующего лета можно запустить два блока, а до конца зимы - три-четыре. "Работать шестью блоками без восстановления плотины Каховской ГЭС и полноценной подачи воды они не смогут, но до конца следующей зимы можно выходить на три-четыре блока", - считает он.

Читайте также: Веерные отключения света в 90-х: как это было в сравнении с настоящим

Кариков заявил, что в случае прекращения огня россияне смогут выполнять некоторые технические действия по подготовке энергоблоков к запуску, но при этом будут нарушены все требования ядерного законодательства Украины.

На вопрос, возможен ли запуск ЗАЭС, он ответил: "Мы технически понимаем, как это сделать. Необходимо обследовать оборудование, оценить техническое состояние, решить проблемы с водой, передачей и приемом электроэнергии. Что будут делать россияне, я не знаю, но точно знаю, что это очень опасно".

Возвращение станции под контроль Украины

Рассуждать о сценариях запуска Запорожской АЭС во время боев и пребывания на станции российских военных преждевременно. Во время последней встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость возвращения станции под законный контроль Украины.

"Эта атомная станция остановлена, потому что там нет менеджмента Украины, справедливого и профессионального. Она не работает, она деградирует и она очень опасна. В любом случае вопрос Запорожской АЭС будет поднят во время первой встречи в дипломатическом формате сторон (Украины и РФ - ЭП)", - подчеркнул он.

Зеленский говорил о возвращении оккупированной станции и с президентом США Дональдом Трампом, однако никакой конкретики относительно ее судьбы пока нет.

Очевидно, россияне будут делать все, чтобы оставить контроль над важным объектом за собой. "Их логика понятна, россияне будут действовать в присущем себе стиле. Для чего строить 6 ГВт генерации и тратить на это десятки миллиардов долларов, если можно просто украсть готовое и этим пользоваться? Экономика этого "проекта" очевидна, она фантастическая", - говорит собеседник ЭП в правительстве.

По понятным причинам прогнозировать будущее станции не берется никто. "Вы сами видите, что происходит вокруг переговоров. Полгода назад шансы на возвращение ЗАЭС под контроль Украины были высокие, сейчас они немного ниже. Я не владею инсайдом относительно будущего станции. Уверен, что его не имеет никто. Время покажет", - подытожил собеседник ЭП в одной из энергетических компаний.