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Субота з відключеннями: Укренерго повідомило про графіки на 14 листопада

Артур Крижний — 13 листопада, 19:55
Субота з відключеннями: Укренерго повідомило про графіки на 14 листопада

У суботу, 14 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 1,5 до 3 черг.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Для промисловості протягом усієї доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Графіки погодинних відключень діятимуть для всіх категорій споживачів також цілодобово — з 00:00 до 23:59.

Причина обмежень – наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та мережі.

Час і тривалість відключень за конкретною адресою потрібно перевіряти на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Довідка. Споживачів, які не належать до об'єктів критичної інфраструктури, розподіляють на шість черг. Застосування трьох черг означає одночасне відключення приблизно половини споживачів, охоплених графіками. Фактична тривалість відключень залежить від місцевого графіка та зміни обсягу обмежень протягом доби.

Нагадаємо:

Станом на ранок 13 листопада внаслідок російських атак без електропостачання залишалася частина споживачів у 12 областях.

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графіки відключень

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