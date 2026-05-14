Індія просить вчергове продовжити дозвіл на купівлю російської нафти – ЗМІ

Індія хоче, щоб США продовжили дозвіл на купівлю російської нафти

Індія звернулася до США з проханням продовжити дію винятку з санкцій на російську нафту, оскільки війна на Близькому Сході, що триває вже майже 11 тижнів, порушує постачання енергоносіїв.

Про це пише Bloomberg.

Термін дії дозволу на імпорт російської нафти сплине 16 травня, якщо Управління з контролю закордонними активами США не продовждить його.

Оскільки кінця війни в Ірані не видно, чиновники в Нью-Делі попередили Вашингтон, що забезпечення країни енергоресурсами постачання залишається пріоритетом Індії, а тривала криза може нести ще серйозніші наслідки.

Імпорт російської нафти до Індії наразі відбувається рекордними темпами, оскільки нафтопереробні заводи працюють на повну потужність перед закінченням терміну дії поточного винятку.

У травні поставки російської нафти до Індії становлять безпрецедентні 2,3 млн барелів на день. Наприкінці місяця цей показник може становити все ще значні 1,9 млн барелів на день.

До початку війни на Близькому Сході в лютому Індія уклала торговельну угоду з США. Після цього Індійські нафтопереробні заводи почали уникати закупівель російської нафти.

З початком війни в Ірані Індія відновила закупівлі.

13 березня США призупинили дію санкцій проти російської нафти, яка вже завантажена в танкери, щоб стабілізувати світові енергетичні ринки в умовах війни на Близькому Сході.

У квітні США продовжили цей виняток до 16 травня.