За два дні над українськими АЕС пролетіло понад 160 російських дронів – МАГАТЕ

Семен Рубан — 14 травня, 17:20
Getty Images, ілюстративне фото

Під час російських атак 13-14 травня над Південноукраїнською, Рівненською та Чорнобильською атомними електростанціями було зафіксовано понад 160 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

"МАГАТЕ отримало інформацію про значне зростання активності безпілотників поблизу українських АЕС цього тижня", – йдеться у повідомленні.

Також, згідно з повідомленням, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоку стурбованість та наголосив на необхідності повного дотримання основних принципів забезпечення ядерної безпеки та фізичної охорони під час конфлікту.

Нагадаємо:

4 травня БПЛА атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС за межами периметра атомної електростанції.

1 травня МАГАТЕ направило в Україну чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій, які забезпечують стабільну роботу АЕС.

14 квітня Запорізька АЕС (ЗАЕС) втринадцяте з початку великої війни залишилася без зовнішнього електропостачання.

