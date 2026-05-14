За два дні над українськими АЕС пролетіло понад 160 російських дронів – МАГАТЕ
Під час російських атак 13-14 травня над Південноукраїнською, Рівненською та Чорнобильською атомними електростанціями було зафіксовано понад 160 безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).
"МАГАТЕ отримало інформацію про значне зростання активності безпілотників поблизу українських АЕС цього тижня", – йдеться у повідомленні.
Також, згідно з повідомленням, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоку стурбованість та наголосив на необхідності повного дотримання основних принципів забезпечення ядерної безпеки та фізичної охорони під час конфлікту.
4 травня БПЛА атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС за межами периметра атомної електростанції.
1 травня МАГАТЕ направило в Україну чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій, які забезпечують стабільну роботу АЕС.
14 квітня Запорізька АЕС (ЗАЕС) втринадцяте з початку великої війни залишилася без зовнішнього електропостачання.