Влада РФ не знайшла коштів на завершення будівництва нових криголамів

Російська влада не знайшла в бюджеті коштів на завершення будівництва нових атомних криголамів "Ленінград" і "Сталінград", а також судна для їх обслуговування.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Коммерсант".

У 2022 році загальна вартість будівництва суден становила 142,8 млрд руб., проте наразі кожен криголам оцінюється приблизно в 85 млрд руб.

У "Росатомі", який опікується проєктом, запропонували два варіанти дофінансування будівництва суден.

Перший передбачає введення з 2027 року збору з вантажів, які перевозять Північним морським шляхом. Спочатку він становитиме $1,5 за тонну, а до 2030 року збільшиться до $2,75.

Російське видання оцінило потенційні збори в $1,88 млрд, або 138 млрд руб. за поточним курсом.

Інший варіант фінансування — введення в усіх морських портах РФ портового збору з суден, що здійснюють експортні перевезення. Попередньо він може становити $0,2 за тонну.

За даними Асоціації морських торговельних портів РФ, у 2025 році через морські гавані на експорт відправили 696,6 млн тонн вантажів, що дає надходження від такого збору в розмірі $139,3 млн, або 10,3 млрд руб.

За словами керівника Infoline-Аналітики Михайла Бурмістрова, у разі запровадження збору у всіх російських портах посилиться навантаження на всі галузі економіки.

Нагадаємо:

У Російській Федерації зріс дефіцит федерального бюджету, у півтора раза перевищивши річний план.