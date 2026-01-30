Новини 30 січня: атака на залізницю, скасовані платіжки за тепло

Про китайців у Панамі: Верховний суд Панами анулював контракт із підрозділом гонконзької CK Hutchison Holdings на управління двома портами біля Панамського каналу. Це ставить під сумнів угоду про продаж терміналів і водночас підсилює зусилля Дональда Трампа щодо повернення впливу США в регіоні.

Про атаки на залізницю: моніторингова команда та диспетчери УЗ обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БПЛА біля маршрутів курсування.

Ввечері Олексій Кулеба зазначив, що за останні 24 години ворог завдав 7 ударів БПЛА по об'єктах залізниці на станції "Синельникове", у регіоні 16 годин поспіль триває повітряна тривога.

Про цілодобові супермаркети: два супермаркети мережі "Сільпо" у Деснянському районі Києва тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи.

Про атаку на компанію: компанія "Філіп Морріс в Україні" повідомила, що вночі 30 січня внаслідок ракетного удару було пошкоджено частину її фабрики в Харкові.

Про зміну тактики росіян: президент Володимир Зеленський заявив, що минулої ночі з 29 січня проти 30 не було ударів по українських енергетичних об'єктах, але ще вчора вдень була уражена саме енергетична інфраструктура в кількох регіонах.

Про Південний міст: у столиці з 31 січня до 28 лютого перекриють рух Південним мостом.

Про платіжки: Зеленський доручив уряду підготувати рішення, за яким людям, які не мали опалення протягом аварійної ситуації в енергетиці, не нараховуватимуть плату за послуги з теплопостачання.

Ексклюзив ЕП:

NASA повертається на Місяць: навіщо США відправляють людей найдалі від Землі в історії

Американське агентство NASA готується вдруге в історії відправити людей у політ навколо Місяця: старт місії Artemis II може відбутися 6 лютого. У чому її особливість?

Підтримка ветеранів, виїзд за кордон та фінансовий нагляд: що зміниться в лютому

Україна продовжує жити й розвиватися в умовах воєнного стану, ухвалюючи рішення, що одночасно стосуються безпеки, економіки та соціальної сфери. Останні законодавчі й урядові кроки визначають не лише рамки оборони та мобілізації, а й правила для бізнесу, фінансового сектору та державних сервісів.