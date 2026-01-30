УЗ обмежила рух між Дніпром та Запоріжжям через ворожу атаку на інфраструктуру

Моніторингова команда та диспетчери УЗ обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БПЛА біля маршрутів курсування.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

"Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано підмінні автобусні трансфери: пасажири поїздів №37/38 Київ-Запоріжжя та №85/86 Львів-Запоріжжя до станцій Синельникове та Запоріжжя вже в дорозі безпечнішим об'їзним шляхом", - розповіли в компанії.

Працівники "Укрзалізниці" просять пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" ввела додаткові безпекові обмеження, щоб по можливості зменшити ризики для пасажирів та залізничників.