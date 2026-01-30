Українська правда
УЗ обмежила рух між Дніпром та Запоріжжям через ворожу атаку на інфраструктуру

Віктор Волокіта — 30 січня, 11:04
Getty Images

Моніторингова команда та диспетчери УЗ обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БПЛА біля маршрутів курсування.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

"Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано підмінні автобусні трансфери: пасажири поїздів №37/38 Київ-Запоріжжя та №85/86 Львів-Запоріжжя до станцій Синельникове та Запоріжжя вже в дорозі безпечнішим об'їзним шляхом", - розповіли в компанії.

Працівники "Укрзалізниці" просять пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" ввела додаткові безпекові обмеження, щоб по можливості зменшити ризики для пасажирів та залізничників.

