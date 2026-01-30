Суд "вибив" китайців із портів біля Панамського каналу: концесію анулювали

Верховний суд Панами анулював контракт із підрозділом гонконзької CK Hutchison Holdings на управління двома портами біля Панамського каналу. Це ставить під сумнів угоду про продаж терміналів і водночас підсилює зусилля Дональда Трампа щодо повернення впливу США в регіоні.

Про це повідомляє газета Financial Times.

В одностайному рішенні, оприлюдненому пізно ввечері у четвер, суд заявив, що концесія для підрозділу CK Hutchison на управління портами Бальбоа і Крістобаль на обох кінцях Панамського каналу є неконституційною.

Суд уточнив, що рішення ухвалили у справі, яку ініціював генеральний контролер Панами після державного аудиту: той нібито виявив порушення. Рішення, йдеться в заяві, стало результатом "широкого обговорення та дискусії".

Це рішення, ймовірно, порадує президента США: минулого року Трамп пообіцяв "повернути контроль" над каналом, який з'єднує Тихий океан і Карибський басейн.

Вердикт також кидає тінь на заплановану угоду, за якою Китай — що активно інвестував у Панаму після того, як країна у 2017 році переключила дипломатичне визнання з Тайваню — розраховував зберегти вплив над двома портами.

Критики китайського впливу у США давно фокусуються саме на цих двох портах, які CK Hutchison управляє майже 30 років. У 2021 році контракт продовжили ще на 25 років — без конкурсного відбору.

Минулого березня CK Hutchison повідомила, що погодилася продати 90% у компанії-власнику та операторі двох портів консорціуму, до якого входить BlackRock. Пропозиція також передбачала 80% у підрозділах, що керують 43 не китайськими портами CK у 23 країнах.

Угода на $23 млрд отримала схвальні відгуки від Трампа: він назвав її сигналом того, що його адміністрація "повертає" канал. Але згодом Пекін наполягав, що китайський державний судноплавний гігант Cosco має отримати контрольний пакет — після чого покупці почали переглядати параметри.

Акції CK Hutchison у Гонконгу впали на 3,2% — до HK$64,15 (US$8,21).

Панамський підрозділ групи Panama Ports Company (PPC) заявив, що рішення суду — це "кампанія панамської держави проти власної правової та договірної системи". Компанія додала, що "зберігає всі права", включно зі зверненнями до національних та міжнародних судових інстанцій.

Тепер Панамі, ймовірно, доведеться знову виставити порти на тендер. На тлі спекуляцій чиновники можуть навіть розділити їх, щоб отримати більшу ціну. Очікується, що президент Панами Хосе Рауль Муліно та морська адміністрація оголосять подальші кроки у п'ятницю.

Міністр фінансів Панами Феліпе Чапман сказав, що напередодні рішення країна пояснювала Китаю: "виконавча влада не має впливу й не контролює дії іншої гілки влади". "Ми зобов'язані приймати рішення Верховного суду", — додав він.

Нагадаємо:

BlackRock домовилася про купівлю двох великих портів на Панамському каналі у їхнього власника з Гонконгу за 22,8 мільярда доларів на тлі тиску з боку Дональда Трампа, який заявляв про надмірний вплив Китаю на стратегічний водний шлях.