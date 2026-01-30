Зеленський доручив скасувати платіжки для тих, у кого не було тепла

Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення, за яким людям, які не мали опалення протягом аварійної ситуації в енергетиці, не нараховуватимуть плату за послуги з теплопостачання.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення – не має бути і рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний переахунок. Без бюрократії це має запрацювати", – сказав Зеленський.

Пізніше премʼєр-міністерка Юлія Свириденко додала, що уряд гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин.

Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

"Надавачі комунальних послуг зобов'язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках. Споживачам ніяких додаткових заяв подавати не потрібно.

Інформація про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку має бути оприлюднена на вебсайтах операторів.Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року", – зазначила вона.

Нагадаємо:

Раніше у "Київтеплоенерго" розповіли, що будинки з лічильниками тепла у Києві сплачуватимуть за фактично спожите тепло за показаннями приладу обліку.

Водночас там, де їх немає, вартість опалення розраховується на основі теплового навантаження з урахуванням фактичної кількості годин постачання тепла та середньомісячної температури.