Два супермаркети "Сільпо" у Києві працюватимуть цілодобово

Два супермаркети мережі "Сільпо" у Деснянському районі Києва тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи.

Про це повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про магазини на Троєщині за адресами: вул. Оноре де Бальзака, 91/29а та вул. Миколи Закревського, 61/2.

У компанії пояснили, що змінили графік на прохання Міністерства економіки, щоб підтримати мешканців району.

У цих супермаркетах можна підзарядити гаджети, скористатися Wi-Fi, купити необхідні товари або просто зігрітися у будь-який час доби.

Нагадаємо:

Раніше Мінекономіки звернулося до торговельних мереж із проханням організувати цілодобову роботу окремих продуктових магазинів у Деснянському районі. Перелік таких точок і адреси також оприлюднила Деснянська райдержадміністрація.

