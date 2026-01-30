Два супермаркети "Сільпо" у Києві працюватимуть цілодобово
Два супермаркети мережі "Сільпо" у Деснянському районі Києва тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи.
Про це повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".
Йдеться про магазини на Троєщині за адресами: вул. Оноре де Бальзака, 91/29а та вул. Миколи Закревського, 61/2.
У компанії пояснили, що змінили графік на прохання Міністерства економіки, щоб підтримати мешканців району.
У цих супермаркетах можна підзарядити гаджети, скористатися Wi-Fi, купити необхідні товари або просто зігрітися у будь-який час доби.
Нагадаємо:
Раніше Мінекономіки звернулося до торговельних мереж із проханням організувати цілодобову роботу окремих продуктових магазинів у Деснянському районі. Перелік таких точок і адреси також оприлюднила Деснянська райдержадміністрація.
