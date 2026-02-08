"СвітлоДІМ": Кулеба розповів, скільки отримано заявок та виділено коштів за програмою

В Україні вже отримано понад 60 заявок у рамках державної програми "СвітлоДім".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за результатами засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 7 січня.

"На сьогодні маємо вже понад 60 заявок, в межах програми виділено понад 5 млн грн. Це наша відповідь на спроби агресора залишити людей без базових умов життя", - зазначив Кулеба.

Він нагадав, що державна програма "СвітлоДім" - це можливість мешканцям багатоповерхівок отримати до 300 000 грн на автономні джерела живлення для свого будинку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виділення 800 млн грн на фінансування першого етапу урядової програми підтримки "СвітлоДім".

28 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

У "Дії" стартував прийом заявок за програмою "СвітлоДім" із закупки генераторів багатоквартирними будинками.