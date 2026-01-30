Українська правда
Через атаку РФ, яка триває більше доби, все ще не курсують потяги із Запоріжжя у Дніпро

30 січня, 20:06
Олексій Кулеба

За останні 24 години ворог завдав 7 ударів БПЛА по об'єктах залізниці на станції "Синельникове", у регіоні 16 годин поспіль триває повітряна тривога.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі. Обійшлось без постраждалих.

З міркувань безпеки "Укрзалізниця" змушена зберігати обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям.

"Сьогодні всі поїзди, які мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра. Пасажирів вечірніх рейсів довозять автобусними трансферами, наданими Запорізькою ОВА",– додав Кулеба.

Нагадаємо:

Моніторингова команда та диспетчери УЗ обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БПЛА біля маршрутів курсування.

