Внаслідок обстрілу РФ Бурштинська ТЕС "на нулі"

Внаслідок масованого російського обстрілу Бурштинська теплоелектростанція на Прикарпатті зупинилася, у самому місті Бурштин зникло водо- і теплопостачання.

Про це повідомив міський голова міста Бурштин Василь Андрієшин.

За його словами, росіяни атакували місто "Калібрами" та ракетами інших типів, а також дронами Shahed. Атака тривала з третьої години ночі до восьмої ранку.

"Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні, станція "на нулі", – зазначив він.

У той же час, він заявив, що тепло до будинків повернуть протягом 48 годин, "як це передбачено регламентом з надзвичайних ситуацій".

"Ми готуємо до запуску котельні, але можливо, що вже відновиться Бурштинська ТЕС", – зазначив міський голова.

"Але для себе ми поставили задачу, що не протягом 48 годин, а вже завтра дати тепло", – додав Андрієшин.

Нагадаємо:

Росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України, під ударом ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях.

Внаслідок масованого удару Росії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Внаслідок російської атаки є значні ушкодження обʼєктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні, зазначив президент України Володимир Зеленський.