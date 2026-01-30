РФ вночі вдарила ракетою по харківській фабриці Philip Morris

Компанія "Філіп Морріс в Україні" повідомила, що вночі 30 січня внаслідок ракетного удару було пошкоджено частину її фабрики в Харкові.

Про це пресслужба компанії повідомила ЕП.

На місці працюють рятувальні служби, триває ліквідація пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає: весь черговий персонал під час атаки перебував в укритті.

У компанії нагадали, що харківська фабрика не працює з 24 лютого 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення РФ.

У 2024 році Philip Morris відкрила нову фабрику у Львівській області, куди релокували 250 співробітників із харківського майданчика.

Нагадаємо:

Від вечора 29 січня російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 111 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, 80 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання.