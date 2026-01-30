У Києві на місяць перекриють рух Південним мостом у звʼязку з ремонтом

У столиці з 31 січня до 28 лютого перекриють рух Південним мостом.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Комунальники міста проведуть гарантійний ремонт конструкцій деформаційних швів. Роботи виконуватимуть на ділянці Південного мосту та на правобережній естакаді мосту з боку Корчуватого у напрямку руху транспорту з правого на лівий берег.

Роботи триватимуть щоденно з 8:00 до 16:00 з почерговим частковим обмеженням руху транспорту в кожній смузі руху на кожній ділянці.

