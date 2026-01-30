Зеленський: Фіксуємо переорієнтацію російських ударів з енергетики на логістику

Президент Володимир Зеленський заявив, що минулої ночі з 29 січня проти 30 не було ударів по українських енергетичних об'єктах, але ще вчора вдень була уражена саме енергетична інфраструктура в кількох регіонах.

Про це він повідомив за результатами селекторної наради щодо ситуації в регіонах України та щодо відновлювальних робіт.

"Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці", - зазначив Зеленський.

За його словами, тривають удари дронів по звичайній забудові в містах.

"Було застосування і балістичної ракети проти Харківщини – пошкодження складів звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія", - розповів він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський наголосив, що прямих домовленостей щодо припинення російських ударів по українській енергетиці між Києвом і Москвою немає, проте розмови про це тривають, зокрема і в Абу-Дабі; він також підкреслив, що Україна діятиме дзеркально до дій РФ.

Компанія "Філіп Морріс в Україні" повідомила, що вночі 30 січня внаслідок ракетного удару було пошкоджено частину її фабрики в Харкові.