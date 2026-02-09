Наталію Бойко призначили виконувати обовʼязки очільниці "Оператора ГТС"

Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) на своєму засіданні 07 лютого 2026 року ухвалила рішення про призначення Наталії Бойко виконуючою обов'язки генерального директора.

Про це йдеться у повідомленні пресслужбти "Оператора ГТС".

Раніше рішенням Наглядової ради заступницю генерального директора Наталію Бойко було включено до складу Дирекції ОГТСУ.

Сьогодні до складу Дирекції входять: Наталія Бойко, Владислав Медведєв, Борис Любич, Катерина Коваленко та Олександр Тимофєєв.

Раніше Бойко була заступницею голови наглядової ради "Нафтогазу".

5 лютого ЕП повідомляла, що міністр енергетики Денис Шмигаль просуває Бойко на посаду очільника "Оператора ГТС".

Водночас, за інформацією співрозмовників ЕП, конкурс на посаду керівника Оператора, який раніше зупинили через скандал, так і не було завершено. Найближчим часом планується запуск нового відбору.

За даними співрозмовників ЕП, наглядова рада Оператора дала завдання HR-агентству розпочати пошук кандидатів на повноцінного керівника, однак до завершення цього процесу компанією фактично керуватиме Бойко.

Нагадаємо:

Раніше ЕП детально описувала, Міністерство енергетики спочатку на чолі з Германом Галущенком, а згодом і Світланою Гринчук місяцями штучно затягувало конкурс та нового голову "Оператора ГТС".

Це робилось для того, щоб забезпечити призначення на посаду повністю лояльної до себе людини – Оксани Кривенко.