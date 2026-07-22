Новини 22 липня: чи буде підвищення тарифів

Про паливну кризу в РФ: російська влада перенаправляє пальне із Сибіру та нарощує імпорт із Білорусі, щоб не допустити дефіциту в Московському регіоні на тлі перебоїв після ударів українських дронів по НПЗ.

Про війну в Ірані: вартість війни США в Ірані вже зросла до $37,5 млрд, заявив у вівторок міністр оборони США Піт Гегсет. Він уперше постав перед скептично налаштованими законодавцями після відновлення масованих бомбардувань, щоб просити термінове фінансування для непопулярного конфлікту.

Про атаки на АЗС: щоб мінімізувати збитки від можливих ворожих атак, на Дніпропетровщині оператори автозаправних станцій зберігатимуть менший обсяг пального в підземних резервуарах.

Про 5G: пілотна мережа 5G запрацювала в центральній частині Києва, зокрема всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику.

Про порти: компанія Maersk призупиняє надання сервісу у Чорноморському порту через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.

Про тарифи: україна у 2027 році почне процес розробки плану підвищення тарифів на електричну енергію та газ для домогосподарств після розробки належних програм захисту.

Міністерство енергетики повідомило, що тарифи на енергтичні послуги залишатимуться замороженими до завершення дії воєнного стану.

Про бронюванн: на засіданні Кабінету міністрів України від 22 липня 2026 року було ухвалене рішення про скасування постанови уряду щодо створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних.

Ексклюзиви ЕП:

Зерно проситься на берег: через обстріли морських портів експортери змінюють логістику

Росія посилює удари по українських портах і суднах, що заходять до них для завантаження та розвантаження. Це вже призвело до зниження закупівельних цін на зерно та змусило трейдерів перебудувати логістику експорту нового врожаю. Які є альтернативи?