Кожен четвертий пенсіонер отримує всього 3,5 тисячі грн виплат – дослідження

Середня пенсія по Україні становить 7 273 грн, водночас кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень на місяць.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

Кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 74,4 тис. осіб за другий квартал 2026 року. З початку року вона зменшилася вже на 190,5 тисяч – більше, ніж за весь 2025 рік.

Загалом в Україні нараховується майже 10 млн пенсіонерів.

Майже третина всіх пенсіонерів отримує виплату, більшу за середню по країні: 3,2 млн людей мають понад 7 тисяч гривень. З них 500 тисяч отримують понад 20 тисяч гривень.

Водночас ще чверть всіх пенсіонерів отримує близько 3,5 тис. гривень.

Найвищі пенсії – у столиці: близько 9,9 тис. грн в середньому. Також високі показники на Донеччині та Луганщині – 8,9 тис. та 8,7 тис. відповідно.

Втім є й регіони, де виплати менші за середні. Пенсія на Тернопільщині становить 5,6 тис. грн – на 22% менше за середню. На 20% менша виплата у Чернівецькій області (5,8 тис. грн), на 19% – на Закарпатті (5,9 тис. грн).

Крім того, кожен 28% пенсіонерів продовжує працювати – 2,8 млн людей. Їхня середня пенсія становить 7 994 грн.

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Нагадаємо:

17 липня Міністерство фінансів опублікувало видатки загального фонду держбюджету за перше півріччя 2026 року – вони становили 2,23 трлн грн.

З них 352,1 млрд грн або 15,8% пішло на соціальне забезпечення – виплату пенсій, стипендій, пільг, субсидій та інших форм допомоги. Це на 12,3% більше, ніж за першу половину 2025 року.