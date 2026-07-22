На АЗС Дніпропетровщини триматимуть менше пального у резервуарах

Щоб мінімізувати збитки від можливих ворожих атак, на Дніпропетровщині оператори автозаправних станцій зберігатимуть менший обсяг пального в підземних резервуарах.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Ситуація з пальним у області стабільна – Дніпропетровщина забезпечена паливом, зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, із операторами відпрацьовані алгоритми работи на випадок нестачі пального на автозаправках. У тому числі – виїзд бензовозів, які забезпечуватимуть людей паливом.

Ганжа повідомив, що було ухвалено рішення щодо оповіщення людей на АЗС про загрозу атак та – про патрулювання поліцією АЗС "для унеможливлення скупчення людей". На заправках встановлюються мобільні укриття.

Під час тривог працівники та відвідувачі мають залишити територію заправки, за цим стежитимуть екіпажі поліції. Вони додатково інструктують людей і мають не допускати великих скупчень автівок.

Для мінімізації збитків від можливих ворожих атак оператори зменшили залишки бензину та дизелю в підземних резервуарах, за необхідності можуть залучатися мобільні автозаправні станції, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія знищила всі АЗС у Тростянці на Сумщині – у місті можуть з'явитися мобільні автозаправки.

Раніше повідомлялося, що мережа автозаправних станцій "WOG" з огляду на безпекову ситуацію запроваджує особливий режим роботи в низці областей України.