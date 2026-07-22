Уряд може почати підвищувати тарифи на газ та електроенергію з 2027 року – МВФ

Тарифи на світло можуть зрости вже у 2027 році

Україна у 2027 році можна розпочати процес поступового підвищення тарифів на електричну енергію та газ для домогосподарств після розробки належних програм захисту.

Про це йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду (МВФ) за результатами першого перегляду його програми.

"Через фіксовані тарифи на комунальні послуги для домогосподарств, які наразі становлять близько 55% від порівнянних контрактів на постачання, виникають значні фіскальні ризики", – йдеться у документі.

Як наслідок, енергетичний сектор дедалі більше покладається на дотації, гранти та пільгове фінансування для задоволення потреб у відновленні та імпорті.

Так, наприклад, Нафтогаз взяв додатковий кредит для фінансування ремонтів та імпорту, внаслідок чого його борг у 2025 році зріс на 63% порівняно з 2024 роком.

Крім того, мораторії на підвищення тарифів, введені з початком повномасштабної війни, щорічно обходяться Україні принаймні у 2,2% ВВП, тоді як цільові трансферти на комунальні послуги становлять близько 0,6% ВВП.

МВФ пише, що після розробки механізмів захисту можна було б почати поступове підвищення тарифів для домогосподарств, щоб забезпечити потреби у відновленні та скороченні заборгованості енергетичного сектору.

При цьому з часом знадобиться повна лібералізація цін для залучення післявоєнних інвестицій.

Водночас український уряд наголошує, що підвищення тарифів має відбуватися лише після оцінки та можливого реформування соціального захисту.

Крім того, урядовці вважають, що для завершення необхідних ремонтних робіт та забезпечення захисту енергетики знадобиться додаткова підтримка з боку донорів, а не тільки підвищені тарифи.

У меморандумі зазначений такий план дій:

Липень 2026 року: Міністерство енергетики має розробити проєкт дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії.

Грудень 2026 року: уряд зобов'язується офіційно затвердити цей документ.

Лютий 2027 року: Кабінет міністрів разом з МВФ оцінить бюджетні й соціальні наслідки коригування цін та підготує сценарії адресної підтримки населення.

"Будь-які корективи в політиці будуть спрямовані на захист вразливих домогосподарств, збереження платіжної дисципліни та забезпечення середньострокової фінансово-бюджетної стійкості", – запевняють у МВФ.

Нагадаємо:

З червня 2026 року місцеві водоканали по всій Україні переглядають тарифи на водопостачання та водовідведення.

Нещодавно Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування, що відкриває можливість отримати від МВФ близько 690 млн доларів.