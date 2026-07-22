Пентагон оцінив вартість війни США в Ірані

Вартість війни США в Ірані вже зросла до $37,5 млрд, заявив у вівторок міністр оборони США Піт Гегсет. Він уперше постав перед скептично налаштованими законодавцями після відновлення масованих бомбардувань, щоб просити термінове фінансування для непопулярного конфлікту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За шість місяців до проміжних виборів, на яких республіканцям президента Дональда Трампа може бути складно зберегти більшість у Палаті представників і Сенаті, демократи мають сильні позиції в опитуваннях громадської думки й намагаються пов'язати непопулярну війну в Ірані з проблемою доступності життя.

Гегсет заявив законодавцям на слуханнях у Вашингтоні, що сума $37,5 млрд охоплює певні аспекти війни, а також очікувані витрати до 30 вересня.

Було незрозуміло, як Пентагон дійшов до цієї цифри. Джерело повідомило Reuters у березні, що адміністрація Трампа оцінювала вартість перших шести днів війни щонайменше у $11,3 млрд.

Минулого місяця Трамп попросив Конгрес виділити майже $90 млрд додаткового фінансування, більша частина якого пов'язана з конфліктом в Ірані. Це створило підґрунтя для чергового протистояння із законодавцями, роздратованими війною і наближенням листопадових проміжних виборів.

І республіканські, і демократичні законодавці скаржилися відтоді, як США та Ізраїль 28 лютого почали бомбардувати Іран, що Трамп і його команда не інформують їх належним чином про конфлікт або свої плани.

Нагадаємо:

У квітні війна Сполучених Штатів проти Ірану вже коштувала 25 мільярдів доларів, що стало першою офіційною оцінкою військової вартості цього конфлікту.