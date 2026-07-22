У Міненерго заявили, що не підвищуватимуть тарифи до завершення воєнного стану

У Міненерго відповіли, чи підвищуватимуть тарифи за меморандумом із МВФ

Міністерство енергетики повідомило, що тарифи на енергтичні послуги залишатимуться замороженими до завершення дії воєнного стану.

Про це повідомляє персслужба Міністерства енергетики.

У своєму повідомленні Міненерго ствреджує, що за меморандумом з МВФ, який уряд підписав напередодні, Україна не зобов'язана лібералізувати тарифи під час воєнного стану. Водночас документ має терміни розробки плану лібералізації цін.

"Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану", – заявили у Міністерстві енергетики

У меморандумі з українським урядом, МВФ повідомляв, що мораторії на підвищення тарифів, введені з початком повномасштабної війни, щорічно обходяться Україні принаймні у 2,2% ВВП, тоді як цільові трансферти на комунальні послуги становлять близько 0,6% ВВП.

У звіті МВФ пише, що після розробки механізмів захисту можна було б почати поступове підвищення тарифів для домогосподарств, щоб забезпечити потреби у відновленні та скороченні заборгованості енергетичного сектору.

При цьому з часом знадобиться повна лібералізація цін для залучення післявоєнних інвестицій.

У меморандумі зазначений такий план дій:

Липень 2026 року : Міністерство енергетики має розробити проєкт дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії.

Грудень 2026 року : уряд зобов'язується офіційно затвердити цей документ.

Лютий 2027 року : Кабінет міністрів разом з МВФ оцінить бюджетні й соціальні наслідки коригування цін та підготує сценарії адресної підтримки населення.

Нагадаємо:

Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування, що відкриває можливість найближчими днями отримати від МВФ близько 690 млн доларів.