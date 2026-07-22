У Міненерго заявили, що не підвищуватимуть тарифи до завершення воєнного стану
Міністерство енергетики повідомило, що тарифи на енергтичні послуги залишатимуться замороженими до завершення дії воєнного стану.
Про це повідомляє персслужба Міністерства енергетики.
У своєму повідомленні Міненерго ствреджує, що за меморандумом з МВФ, який уряд підписав напередодні, Україна не зобов'язана лібералізувати тарифи під час воєнного стану. Водночас документ має терміни розробки плану лібералізації цін.
"Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану", – заявили у Міністерстві енергетики
У меморандумі з українським урядом, МВФ повідомляв, що мораторії на підвищення тарифів, введені з початком повномасштабної війни, щорічно обходяться Україні принаймні у 2,2% ВВП, тоді як цільові трансферти на комунальні послуги становлять близько 0,6% ВВП.
У звіті МВФ пише, що після розробки механізмів захисту можна було б почати поступове підвищення тарифів для домогосподарств, щоб забезпечити потреби у відновленні та скороченні заборгованості енергетичного сектору.
При цьому з часом знадобиться повна лібералізація цін для залучення післявоєнних інвестицій.
У меморандумі зазначений такий план дій:
- Липень 2026 року: Міністерство енергетики має розробити проєкт дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії.
- Грудень 2026 року: уряд зобов'язується офіційно затвердити цей документ.
- Лютий 2027 року: Кабінет міністрів разом з МВФ оцінить бюджетні й соціальні наслідки коригування цін та підготує сценарії адресної підтримки населення.
Нагадаємо:
Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування, що відкриває можливість найближчими днями отримати від МВФ близько 690 млн доларів.