Російські удари спричинили нові знеструмлення у восьми областях

Унаслідок російських атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлено споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Там, де дозволяють безпекові умови, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи та намагаються якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам.

"Укренерго" рекомендує перенести користування потужними електроприладами на період із 11:00 до 15:00, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.

У компанії попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, та закликали стежити за повідомленнями операторів системи розподілу.

Нагадаємо:

Починаючи з вечора 21 липня і вночі 22-го Сили оборони збили більше 200 дронів і 3 авіаційні ракети, якими атакувала Росія. Водночас зафіксовані влучання балістичної ракети Іскандер та кількох ударних БпЛА.