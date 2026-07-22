Росія забирає пальне із Сибіру, щоб урятувати Москву від дефіциту

Російська влада перенаправляє пальне із Сибіру та нарощує імпорт із Білорусі, щоб не допустити дефіциту в Московському регіоні на тлі перебоїв після ударів українських дронів по НПЗ.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

На початку липня випуск бензину в Росії впав до рівня, що покриває близько 65% середнього сезонного споживання. Виробництво відставало від попиту протягом кількох місяців.

Після атаки на Московський НПЗ у середині червня в столиці виник дефіцит пального та утворилися довгі черги на АЗС. До середини липня постачання бензину й дизелю в Москві та області стабілізували завдяки перекиданню ресурсів з інших регіонів та імпорту.

У Московському регіоні живуть близько 22 млн людей — понад шоста частина населення Росії. Влада традиційно надає столиці пріоритет у постачанні дефіцитних товарів.

Водночас паливні перебої різною мірою охопили всі 11 часових поясів Росії. Найгірша ситуація склалася в окупованому Криму, де запровадили нормування пального, призупинили частину дитячих туристичних програм і скоротили години роботи магазинів та кафе.

Нагадаємо:

Російський уряд заявив про "часткову стабілізацію" паливного ринку завдяки забороні експорту нафтопродуктів та переходу до імпорту палива, але у низці регіонів все одно напружена ситуація.