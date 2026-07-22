СБС влучили у 13 підстанцій на окупованих територіях

Протягом 21 та 22 липня Сили безпілотних систем ЗСУ атакували 13 енерговузлів на території окупованого Криму та інших українських регіонів під контролем РФ.

Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний Мадяр).

Серед атакованих підстанцій:

Електропідстанція ПС 110 кВ "Алушта", нп Алушта, АР Крим;

Електропідстанція ПС 110 кВ "Масандра", нп Ялта, АР Крим;

Електропідстанція ПС 110 кВ "Лучисте", нп Лучисте, АР Крим;

Електропідстанція ПС 110 кВ "Ялта", нп Ялта, АР Крим;

Електропідстанція ПС 110 кВ "Алупка", нп Алупка, АР Крим;

Електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан", нп Алупка, АР Крим;

Електропідстанція, нп Широке, АР Крим, 9 бат "Кайрос";

Електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря", нп Понизівка, АР Крим;

Електропідстанція, ПС 110 кВ "Зимине", нп Зимине, АР Крим;

Електропідстанція ПС 110 кВ "Гаспра", нп Гаспра, АР Крим;

Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ, Запорізька обл;

Електропідстанція, нп Ольгіне, Херсонська обл;

Електропідстанція, нп Більмак, Запорізька обл.

З 01 по 22 липня СБС атакували 117 енергетичних цілей на окупованих територіях.

Нагадаємо:

Сили безпілотних систем Збройних сил України за 21 та 22 липня уразили 13 одиниць кораблів з так званого "тіньового флоту" Росії.