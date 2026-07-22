Maersk призупиняє роботу у Чорноморському порту через посилення ударів РФ

Компанія Maersk призупиняє надання сервісу у Чорноморському порту через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.

Про це повідомили у компанії "Маерск Україна".

"Змушені повідомити, що у зв'язку з поточною ситуацією, яка впливає на нашу операційну діяльність, фідерний оператор не має можливості продовжувати надання Сервіс через Чорноморський рибний порт тимчасово призупиняється до подальшого повідомлення.

Судно MEDKON MIRA V.629S, з імпортним вантажем, який було заплановано до вивантаження у ЧРП, буде переадресовано та вивантажено в порту Констанца (Румунія).

Усі імпортні відправлення з портом вивантаження Чорноморськ, які наразі знаходяться в Порт-Саїді (Єгипет) або очікуються до прибуття в Порт-Саїд, також плануються до перенаправлення в Констанцу.

Компанія погодить з клієнтами варіанти подальшого перевезення вантажу з Румуніі в Україну.

Щодо відправок з України, компанія запропонувала безкоштовне скасування букінгу (без штрафу за скасування або внесення змін).

Нагадаємо:

Посилення російських атак на судна змусило частину судновласників утриматися від заходів до портів України: вони переглядають фрахтові угоди або скасовують бронювання.

За підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42,4 млн тонн вантажів, незважаючи на російські атаки, які у липні стали інтенсивними.

У Асоціації аграріїв України повідомили, що країна втратила близько третини своїх можливостей з експорту зерна через свої ключові чорноморські порти через посилення російських атак.