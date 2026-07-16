Уряд виділив понад 49 мільйонів гривень на ремонт дамби на Дунаї

Кабінет Міністрів України виділив 49,4 млн грн на проведення невідкладних аварійно-відновних робіт на захисній дамбі річки Дунай на Одещині.

Про це інформує урядовий портал.

Кошти спрямують із резервного фонду державного бюджету на безповоротній основі Одеській області.

"Стан захисної дамби потребує невідкладного реагування. Виділене фінансування дозволить оперативно розпочати аварійно-відновні роботи та запобігти виникненню техногенної надзвичайної ситуації", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Йдеться передусім про безпеку жителів Ізмаїла та захист територій, розташованих поблизу Дунаю, наголосив він.

"Реалізація робіт дозволить посилити захист території від можливих аварійних ситуацій та забезпечити належні умови життєдіяльності населення Одеської області", – говориться у повідомленні.

В Ізмаїльському районі Одеської області руйнується захисна дамба на 97 кілометрі річки Дунай. Повідомлялося, що у разі прориву є ризик затоплення артезіанських свердловин, які забезпечують питною водою майже сто тисяч жителів Ізмаїла та навколишніх сіл.