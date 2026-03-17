Новини 17 березня: нафтова криза триває

Про обстріл: вранці у вівторок, 17 березня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя, постраждали вісім людей.

Внаслідок нічної атаки по півдню Одещини пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Вночі росіяни атакували портову та залізничну інфраструктуру України: влучили у баржу та вагони.

Про МВФ: Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.

Про Китай і Росію: державні нафтові гіганти Китаю, прагнучи запобігти дефіциту постачання через війну на Близькому Сході, після чотиримісячної паузи знову почали шукати партії російської нафти, скориставшись винятком із санкцій США.

Про ліки в супермаркетах та на АЗС: одна з міжнародних бізнес-асоціацій звернулася до Кабміну з проханням дозволити продаж ліків у продуктових супермаркетах, а не тільки на автозаправках.

В Україні перші автозаправні комплекси отримали дозволи на продаж ліків.

Про відключення: у середу 18 березня в усіх регіонів України з 16:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Ексклюзив ЕП:

Приструнити аптеки? Чому держава допускає "Укрпошту" та АЗС на фармринок

Уряд ламає одну з найбільш закритих галузей: продаж ліків. Чи означає допуск до фармритейлу АЗС, "Укрпошти" та, можливо, супермаркетів кінець монополії аптечних мереж?

Світло без переплат: як узяти кредит під 0% на генератор, акумулятор та сонячні панелі

Як працює програма пільгових кредитів на встановлення енергообладнання та як і на яких умовах можна отримати безвідсотковий кредит?