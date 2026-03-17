Росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі

Вранці у вівторок, 17 березня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя, постраждали вісім людей.

Джерело: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, Повітряні сили

Деталі: Повітряні сили повідомляли про ворожі безпілотники і "швидкісні цілі" у напрямку Запоріжжя.

О 6:20 Федоров і місцеві ЗМІ повідомили про вибухи в Запоріжжі.

О 6:27 стало відомо про удар по Запоріжжю, а о 6:32 Федоров повідомив про трьох поранених внаслідок атаки.

Оновлено: Пізніше Федоров уточнив, що ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора.

Пряма мова Федорова: "Під час атаки на роботі перебували 7 працівників.

Четверо отримали контузії, ще троє – порізи голови та тіла".

Доповнено: Ще пізніше Федоров опублікував фото з місця події. З них видно, що окупанти вдарили по терміналу "Нової пошти".

"Кількість постраждалих збільшилась до 8 людей. Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості", – повідомив голова ОВА.

Згодом в "Новій пошті" зазначили, що окупанти вдарили по інноваційному терміналу СІЧ.

"Усі співробітники, які перебували на зміні, живі. Частина працівників, які під час атаки знаходилися в укритті, 5 отримали контузії, 1 був поранений. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів", – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що зараз уточнюють масштаби пошкоджень та роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи терміналу.

"Одразу після атаки ми переключилися на резервні логістичні потужності, щоб зберегти стабільність доставки. Процеси вже перебудовані – команда працює у посиленому режимі", – повідомили в "Новій пошті".

Нагадаємо:

Від вечора 16 березня російські окупанти атакували Україну 178 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, 154 дрони вдалося знешкодити, але є і влучання на 12 локаціях. Ворожа атака триває.

Раніше 14 березня унаслідок російських атак постраждала інфраструктура "Укрпошти" на Київщині, Дніпропетровщині та Сумщині.