Російські доходи від нафти у березні впадуть на 52% відносно минулого року – Reuters

Російські доходи від нафти у березні впадуть на 52% відносно минулого року

За підрахунками Reuters, очікується, що надходження до федерального бюджету Росії від податків на нафту та газ у березні скоротяться на 52% – до 6,4 млрд дол – порівняно з тим самим місяцем 2025 року через зниження цін на нафту та зміцнення рубля.

Зростання міжнародних цін на нафту, спричинене війною США та Ізраїлю проти Ірану та фактичним закриттям Ормузької протоки, ще не позначилося на Росії, оскільки поточні доходи бюджету розраховуються на основі показників попереднього місяця.

З початку конфлікту 28 лютого світові ціни на нафту зросли приблизно на 40%.

Доходи від нафти та газу становлять близько чверті надходжень до федерального бюджету Росії і мають вирішальне значення для фінансування військової кампанії Москви в Україні.

Очікується, що доходи Росії від нафти та газу за січень-березень становитимуть 1,34 трлн рублів, що менше, ніж 2,64 трлн рублів у перші три місяці 2025 року.

Розрахунки Reuters базуються на даних про видобуток нафти та газу, переробку та постачання на внутрішньому та міжнародному ринках.

Міністерство фінансів РФ опублікує дані про доходи бюджету від нафти та газу 3 квітня.

Федеральний бюджет передбачає надходження 8,918 трлн рублів від продажу нафти та газу цього року. Загальні доходи бюджету на 2026 рік оцінюються у 40,283 трлн рублів.

Минулого року доходи бюджету Росії від нафти та газу скоротилися на 24% до 8,48 трлн рублів, що є найнижчим рівнем з 2020 року.

