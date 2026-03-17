Бізнес просить Кабмін дозволити продаж ліків у супермаркетах

Одна з міжнародних бізнес-асоціацій звернулася до Кабміну з проханням дозволити продаж ліків у продуктових супермаркетах, а не тільки на автозаправках.

У зверненні наголошують, що мережі продуктового ритейлу можуть забезпечити кращу доступність препаратів, ніж АЗС. За словами джерел ЕП, інтерес до такої можливості вже проявляє, зокрема, мережа "Сільпо".

Водночас у МОЗ заявляють, що найближчим часом не планують дозволяти продаж ліків у супермаркетах чи інших локаціях, окрім АЗС. При цьому в міністерстві визнають, що ринок поступово рухається до залучення нових гравців.

Відтепер разом з е-рецептом зʼявиться інформація про три найдешевші варіанти потрібних ліків в Національному каталозі цін.