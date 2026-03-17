Китайські НПЗ знову "полюють" на нафту РФ після послаблення санкцій США

Державні нафтові гіганти Китаю, прагнучи запобігти дефіциту постачання через війну на Близькому Сході, після чотиримісячної паузи знову почали шукати партії російської нафти, скориставшись винятком із санкцій США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Цього тижня трейдингові підрозділи державних Sinopec і PetroChina зверталися до постачальників щодо можливих закупівель російської нафти. За словами п'яти джерел, близьких до торгівлі російською нафтою або залучених до неї, це можуть бути їхні перші такі закупівлі з листопада.

Станом на вівторок про укладені угоди не повідомлялося, однак двоє співрозмовників сказали, що операції, ймовірно, вже близькі, оскільки російська нафта залишається дешевшою за альтернативні поставки з Бразилії та Західної Африки, попри стрибок цін і премій, спричинений війною США та Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого.

Китайські нафтові компанії "оцінюють" ситуацію, сказав один державний нафтовий трейдер, зокрема з'ясовують, чи можна буде завершити оплату й поставку в межах 30-денного вікна дії винятку, яке почалося 12 березня і поширюється на вантажі, вже завантажені на той момент.

Одне з джерел, залучене до торгівлі російською нафтою та обізнане з торговельними операціями PetroChina, сказало, що великі компанії також можуть спробувати закріпити за собою партії, поки ситуація лишається "хаотичною", купуючи їх у китайських незалежних нафтопереробників або трейдерів, які вже мають у сховищах нафту російського походження.

"Деякі незалежні нафтопереробники готові перепродавати, тому що це приносить їм більше грошей, ніж переробка на власних заводах", — сказало джерело.

Остання відома пропозиція на сорт ESPO з прибуттям наприкінці квітня, ключовий експортний сорт Росії з Далекого Сходу, від російського виробника становила 8 доларів за барель понад липневий Brent ICE на умовах поставки.

Для порівняння, бразильський сорт Tupi з відвантаженням у квітні востаннє оцінювали з премією 12–15 доларів за барель до dated Brent.

Нагадаємо:

Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі.

У США пояснили таке рішення глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.