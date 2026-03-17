Найбільша ісламська країна у світі збирається закупити російську нафту

Індонезія, країна з найбільшим ісламським населенням у світі, має намір закупити російську нафту на тлі зняття санкцій США та глобальної кризи пального.

Про це пише Reuters.

Індонезія є залежною від імпорту нафти країною. За даними OEC, у 2024 році імпорт сирої та переробленої нафти становив понад 13% від усього імпорту країни.

За даними Kpler, у березні індонезійський імпорт сирої нафти з Саудівської Аравії скоротився з 104 тис. барелів на день до 23 тис. барелів на день – майже на 78%.

"Будь-яка країна є можливим варіантом. Зараз для нас важливо забезпечити постачання", – сказав міністр енергетики та мінеральних ресурсів Індонезії Бахіл Лахадалія.

Також країна розглядає можливість закуповувати нафту з Брунею і планує скоротити бюджетні видатки на деякі деякі урядові програми, якщо світові ціни на нафту залишаться такими ж високими.

13 березня США призупинили дію санкцій проти російської нафти, яка вже заватажена в танкери.

Після цього ціна на російську нафту Urals на ринку Індії зросла до 98,93 дол. за барель, а середня ціна російської нафти становила понад 73 дол. за барель. Також росіяни почали активно заливати нафту в танкери, аби продати її до відновлення санкцій.