Шрі-Ланка екстрено скуповує паливо через війну в Ірані

Шрі-Ланка схвалила екстрені спотові закупівлі та оголосила тендери на постачання палива, щоб покрити дефіцит у понад 90 000 метричних тонн сирої нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Шрі-Ланка, яка відновлюється після серйозної фінансової кризи, що досягла піку в 2022 році через дефіцит доларів, стикається з дефіцитом поставок, пов'язаним з війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Ця південноазіатська острівна країна значною мірою залежить від імпорту палива і працює над економією енергії, запровадивши вихідний день для державних службовців щосереди та розпочавши нормування палива минулого вікенду.

У вівторок і середу будуть оголошені нові тендери на поставки бензину, дизельного палива та нафти, повідомив Діссанаяке. Він додав, що уряд схвалив здійснення спотових закупівель поза межами звичайної тендерної процедури.

"Партія скрапленого газу обсягом 33 000 метричних тонн прибуде до Шрі-Ланки сьогодні або завтра", — повідомив він журналістам на брифінгу в Коломбо.

Додаткове паливо буде надано фермерам, рибалкам та працівникам туристичної галузі, щоб забезпечити функціонування ключових секторів економіки, зазначив він.

Раніше у вівторок уряд острівної держави схвалив екстрену закупівлю 300 000 тонн вугілля у індійської компанії Taranjot Resources для забезпечення енергопостачання.

