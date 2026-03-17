Росія знову атакувала порти та залізницю

Вночі росіяни атакували портову та залізничну інфраструктуру України: влучили у баржу та вагони.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

На Сумщині ворожі безпілотники атакували залізницю. Внаслідок удару виникло загоряння вагону неробочого парку, яке оперативно ліквідовано рятувальниками.

Працівники перебували в укритті — ніхто не постраждав, зазначено у повідомленні.

На півдні України уражено баржу, що використовувалась у виробничих процесах, а також пошкоджено господарські будівлі одного з портів.

На місцях працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атак, додали у відомстві.

Нагадаємо:

Внаслідок нічної атаки по півдню Одещини пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Вранці у вівторок, 17 березня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя – окупанти вдарили по терміналу "Нової пошти".

Від вечора 16 березня російські окупанти атакували Україну 178 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, 154 дрони вдалося знешкодити, але є і влучання на 12 локаціях. Ворожа атака триває.