Росіяни атакували південь Одещини: які наслідки

Внаслідок нічної атаки по півдню Одещини пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Постраждали території підприємств та частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих", – написав він у Телеграм.

ДСНС Одещини повідомляє, що рятувальники працювали на декількох локаціях одночасно, зараз усі пожежі вже ліквідовані.

У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.

У Міністерстві розвитку громад та територій уточнили, що "на півдні України уражено баржу, що використовувалась у виробничих процесах", а також пошкоджено господарські будівлі одного з портів.

Нагадаємо:

Вранці у вівторок, 17 березня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя, постраждали вісім людей.

Від вечора 16 березня російські окупанти атакували Україну 178 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, 154 дрони вдалося знешкодити, але є і влучання на 12 локаціях. Ворожа атака триває.